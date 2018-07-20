امرأة تقتل زوجها البخيل لنزواته

القاهرة(صدى):

لم أتوقع أبدا أن تكون نهاية حياته على يدى بسبب طعنة، هُدم بيتى وتشرد أطفالى وتحولت إلى مجرمة، بخله الشديد ونزواته جعلوا منى قاتلة، بهذه الكلمات بدأت ” عايدة ” حديثها بعد أن قتلت زوجها.

قالت ” عايدة ” ، تزوجته وكافحنا سويًا كنا نتحمل متاعب الحياة سويا، ولأسباب مرضية تأخرت فى الإنجاب وفقدت الأمل إلى أن رزقنا الله بطفلتى ” دنيا ” 5 سنوات، و” محمد ” سنتان، فهما الأمل والبسمة التى عادت إلىّ بعد أن فقدت طعم الحياة، ولكن مجىء أطفالي للدنيا غيّر فىّ كل شىء.

وأكملت ” عايدة”، فأصبحا هما كل ما أملك ولم أنس زوجى أبداً، فهو دائماً أعتبره الابن البكرى، كنت أبخل على نفسى فى كل شىء من أجل توفير احتياجات طفلىّ، ولا أحد يصدق أننى كنت أوفر ثمن العلاج من أجل أن أحضر لهما متطلباتهما خاصة أن الأحوال المادية مع زوجى كانت متعثرة.

وأوضحت ” الزوجة ” ، لاحظت أن زوجي تغير فى تعامله معى أنا وطفليه، وعلمت بعد ذلك بأنه على علاقة بأخرى وأنه يقوم بتأسيس منزل زوجية جديد للزواج منها وعندما واجهته ابتسم قائلا: ” أيوة سوف أتزوج وأجدد شبابي، أنا كرهت العيشة معكم، وعاوز أعيش “.

وأشارت ” عايدة ” ، بدأ الشجار بيننا في تزايد كل يوم، وطلبت منه الإنفاق على أولاده وبيته مثلما ينفق على الأخرى، ولكنه كان يرفض ويقول لى انتى معاكى مرتبك، أنفقى منه على أطفالك ” .

واستطردت ” عايدة ” ، فى يوم الحادث مرضت طفلتى وكنت أحتاج إلى أموال، توجهت إليه ولكنه رفض وقام بالتعدى علىّ بالضرب، وعندما شاهدت طفلتى وهى تتألم لم أشعر بنفسى إلا وأنا أحضر السكين من المطبخ، وأصرخ فى وجهه وأطلب منه الأموال لإنقاذ طفلتى إلا أنه كان يضحك ويقول لى ” حتى لو قتلتينى لن أعطى لكى الأموال ” ، فقمت بطعنه فى صدره وسقط غارقًا فى دمائه ومات.

ولفتت ” عايدة “، إلى أنها تنتظر الحكم الذى سيصدر عليها إلى أن لا تعرف مصير طفليها، ولا كيف سيعيشان.