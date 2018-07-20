مواطن يشكو استبعاده من دعم حساب المواطن بسبب السجل التجاري.. والبرنامج يتفاعل

عادل الحربي(صدى):

خسر المواطن محمد السفياني دعم حساب المواطن، وتوجه بسؤال إلى حساب خدمة العملاء على “ تويتر ” قال فيه: إنه تم استبعاده من حساب المواطن لأنه لم يُدخل بيانات السجل التجاري ولم يكن يعرف الطريقة وقام اليوم بإدخاله مستفسراً عن الإجراء التالي.

ورد حساب المواطن على السفياني قائلا: ” يجب التوجه لبوابة تعبئة واستكمال الطلب والإفصاح عن الدخل ؛ ومن ثم إضافة الدخل من نوع نشاط تجاري ومصدر الدخل سجل تجاري، مشيرا إلى أنه إذا كان السجل التجاري بدون عوائد يتم اختيار الدخل صفر ، ثم التوجه لقائمة دراسة الأهلية وتقديم الاعتراض ” .

وأكد البرنامج أنه سيتم قبول الاعتراض في حال تم الإفصاح لكن بدون أثر رجعي.

وكان برنامج حساب المواطن قد شدد على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل بما فيها السجل التجاري حتى وإن كان بلا عوائد، كما وجه بالتأكد من دقة بيانات الدخل للمستفيد وتابعيه وتسجيل المصدر الصحيح للدخل، والإفصاح عن أي دخل من نشاط تجاري؛ بما فيها السجل التجاري، وبما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وتابعيه واستحقاقهم الدعم.