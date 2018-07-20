بالفيديو.. حقيقة وفاة طفل في الأندلس مول
نفى حساب الأندلس مول بجدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وفاة الطفل داخل المول، موضحًا وتم نقل الطفل مع والديه إلى المستشفى.
وقال إن الحادثة حصلت داخل المول، لكن لم تحدث وفاة، وتم نقله إلى المستشفى مع والديه للاطمئنان عليه، وانقطع التواصل مع الطفل بنقله إلى المستشفى متمنيًا له الصحة والعافية.
وكان مقطع فيديو بمول الأندلس أظهر اصطدامًا عنيفًا لطفل بزجاج أحد الأبواب الخاصة بالمول، بعد أن فقد السيطرة على إيقاف إحدى الألعاب ” السكوتر ” .
qlq[ عدد التعليقات: 3440 ] نشر منذ 1 ساعة
…
الله يقومة بسلامة
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2624 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على سلامته
لاسيما بعد تردد نبأ وفاته
الله يخليه لأهله .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31091 ] نشر منذ 58 دقيقة
السكوتر خطير وسبق وأطلقت تحذيرات منه
وتجد بعض الأباء لايهتم
ولا مات ولده
قال ضحية الحوت الأزرق ولا اي لعبه🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30375 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله على السلامه