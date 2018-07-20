بالفيديو.. حقيقة وفاة طفل في الأندلس مول

نايف السالم(صدى):

نفى حساب الأندلس مول بجدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وفاة الطفل داخل المول، موضحًا وتم نقل الطفل مع والديه إلى المستشفى.

وقال إن الحادثة حصلت داخل المول، لكن لم تحدث وفاة، وتم نقله إلى المستشفى مع والديه للاطمئنان عليه، وانقطع التواصل مع الطفل بنقله إلى المستشفى متمنيًا له الصحة والعافية.

وكان مقطع فيديو بمول الأندلس أظهر اصطدامًا عنيفًا لطفل بزجاج أحد الأبواب الخاصة بالمول، بعد أن فقد السيطرة على إيقاف إحدى الألعاب ” السكوتر ” .