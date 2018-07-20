  • الخميس 19

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. أفارقة يسرقون سيارة في وضح النهار بجدة

بالفيديو.. أفارقة يسرقون سيارة في وضح النهار بجدة

بالفيديو.. أفارقة يسرقون سيارة في وضح النهار بجدة
نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، عملية سرقة محتويات سيارة في وضح النهار، بمحافظة جدة.

وأوضح المقطع، أحد الأشخاص وهو يتلفت حوله للتأكد أن أحدًا لا يراه، ومن ثم يحاول فتح السيارة ثم أخذ ما فيها.

ويتبين من الفيديو، أن الفاعلين من دولة أفريقية نظرًا لبشرتهم السمراء.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3441 ] نشر منذ 1 ساعة

الى الجحيم يا لصوص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *