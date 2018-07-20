بالفيديو.. أفارقة يسرقون سيارة في وضح النهار بجدة

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، عملية سرقة محتويات سيارة في وضح النهار، بمحافظة جدة.

وأوضح المقطع، أحد الأشخاص وهو يتلفت حوله للتأكد أن أحدًا لا يراه، ومن ثم يحاول فتح السيارة ثم أخذ ما فيها.

ويتبين من الفيديو، أن الفاعلين من دولة أفريقية نظرًا لبشرتهم السمراء.