بالفيديو.. أفارقة يسرقون سيارة في وضح النهار بجدة
وثَّق مقطع فيديو، عملية سرقة محتويات سيارة في وضح النهار، بمحافظة جدة.
وأوضح المقطع، أحد الأشخاص وهو يتلفت حوله للتأكد أن أحدًا لا يراه، ومن ثم يحاول فتح السيارة ثم أخذ ما فيها.
ويتبين من الفيديو، أن الفاعلين من دولة أفريقية نظرًا لبشرتهم السمراء.
qlq[ عدد التعليقات: 3441 ] نشر منذ 1 ساعة
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الى الجحيم يا لصوص
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31091 ] نشر منذ 58 دقيقة
نشرت قبل أيام مقاطع لسرقات السيارات في مكه
أتمنى الجميع يشاهدونها
علشان يحذرون😐