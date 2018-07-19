مدير تعليم الرياض بالإنابة يفتتح معرض ” رؤية وطن ” بثانوية البيروني الصيفية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

اختتمت مدرسة البيروني الثانوية الصيفية أنشطتها العلمية الصيفية بإقامة معرض علمي متخصص افتتحه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله بن سعد الغنام تحت شعار (رؤية وطن ) بحضور مدير إدارة التخطيط والمعلومات المكلف والمشرف على مشروع النظام الفصلي الدكتور خالد بن إبراهيم السعيد ومساعد رئيس القيادة المدرسية والمشرف على نظام المقررات الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الصفيان.

وكان في استقبالهم قائد المدرسة الأستاذ مبارك محمد الجثانين والهيئة الإدارية والتعليمية العاملين بالفصل الصيفي .

وفي بداية اللقاء استمع الحضور لكلمة قائد المدرسة استعرض خلالها جهود وإنجازات المدرسة خلال الفترة الماضية من الفصل الصيفي ثم قدم المشرف على المعرض العلمي ( رؤية وطن) الأستاذ عبدالعزيز القحطاني لمحة عن أهداف ومحتوى المعرض العلمي والجهود التي بذلت في الإعداد له .

بعد ذلك توجه سعادة مدير عام التعليم بالإنابة ومرافقيه لافتتاح المعرض وقص الشريط إيذانًا ببدء أعمال المعرض حيث قدمت الفرقة الكشفية بالمدرسة تحية كشفية لراعي الحفل ومرافقيه لاقت استحسان الجميع .

ثم بدأت الجولة في أرجاء وأركان المعرض الذي اشتمل على عدد من الأركان حيث قدم طلاب كل ركن بإشراف معلمهم شرحاً مف صلاً عما يحتويه الركن .

وقد بدأت الجولة بزيارة الركن الصحي حيث قدم الطلاب عدد من التجارب التي تمثل جزء من الأنشطة والتجارب العلمية للمقررات الدراسية التي يدرسونها خلال الفصل الصيفي حيث قام الطلاب بشرح طريقة التعرف على فصائل الدم من خلال تطبيق عملي باستخدام الكواشف الخاصة بذلك .

ثم تنقل الحاضرون بين بقية أركان المعرض واستمعوا إلى عدد من التجارب وشاهدوا نماذج من الانجازات التي حققها الطلاب ومعلميهم من خلال الأركان الخاصة بكل مقرر دراسي ومن ذلك ركن الأحياء وركن الكيمياء وركن الفيزياء وركن خاص باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد في مجال التعليم وركن الفرقة الكشفية والركن الإعلامي وركن الوعي الفكري حيث تم عرض نماذج من التجارب العلمية والعملية قدمها ابناءنا الطلاب .

وفي ختام الجولة بالمعرض تحدث سعادة نائب مدير عام التعليم بالإنابة في لقاء إعلامي أجري معه في الجناح الإعلامي عن سعادته وسروره بما شاهده في المعرض وقدم شكره وتقديره لقائد المدرسة وللمشرف على المعرض وللمعلمين ولأبنائه الطلاب على الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الأنشطة وإبرازها بشيء من التميز والإبداع وقدم الدعوة لبقية المدارس الصيفية لتنظيم زيارات للطلاب للمعرض للإطلاع على ما يحتويه من تجارب وأنشطه علمية وتربوية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد .