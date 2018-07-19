بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح صحة الصلاة في الأسواق مع وجود المعازف

حمود العنزي(صدى):

أجاب الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على سؤال بشأن الصلاة في الطرقات أو الأسواق والتي قد يوجد بها موسيقى، وذلك حتى لا يضيع وقت الصلاة.

وأكد ” الخثلان ” خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة، أن الصلاة تكون صحيحة لأنها مكتملة الشروط والأركان والواجبات، مضيفًا أن المرء في هذه الحالة ليس مستمعًا للموسيقى وإنما سامع.

وأوضح أن العلماء يفرقون بين الاستماع والسماع، فالأولى هو قصد الإنسان للاستماع، والثانية هو سماع الإنسان للموسيقى من غير قصد.