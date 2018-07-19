إبراهيموفيتش عرض على اليونايتد اللعب مجانًا

ماجد محمد(صدى):

أوضح النجم إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنغليس الأمريكي أنه عرض اللعب في صفوف مانشستر يونايتد مجانًا.

وأوضح اللاعب السويدي أنه عرض ذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي.

وأوضح أنه نصح المدرب جوزيه مورينيو بعدم اختياره في التشكيلة، وأخبر يونايتد أنه سيلعب بالمجان.

وكان النجم السويدي سجل 28 هدفًا في أول مواسمه في أولد ترافورد، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مباراة دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام أندرلخت ؛ وبعد عودته لم يكن جاهزَا بشكل كامل.