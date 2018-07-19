إحتضار طفلة لانعدام الأكسجين على متن الطائرة

فهمي محمد(صدى):

أكدت وسائل إعلام يمنية، وفاة الطفلة ” أماني داوود يحيى ” ، على متن خطوط الطيران اليمنية نتيجة انعدام الأكسجين في المقصورة.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن نقص الأكسجين في المقصورة يرجع إلى توقف الرحلة مدّة ساعتين بسبب تعطّل التكييف داخل الطائرة.

وقال ” شهود العيان ” من ركاب الطائرة اليمنية، أن الطفلة توفيت داخل الطائرة، رغم أن الاسرة دفعت مبلغ 150 دولار للشركة مقابل تأمين الاكسجين للطفلة لكنهم لم يوفروه لها.

وأثارت هذه الحادثة موجات غضب عارمة للمواطنين اليمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعى البعض إلى محاسبة طاقم الطائرة، ووزير النقل بسبب تزايد الفساد في الشركة.