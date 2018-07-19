” العمري ” : توطين 80% من الوظائف القيادية في شركات الاتصالات يحل أزمة البطالة

علي القحطاني(صدى):

أكد عبدالحميد العمري الخبير الاقتصادي، على أنه سيتم حل أزمة البطالة إذا تم توطين 80% للوظائف القيادية بشركات الاتصالات، و40% للوظائف بالمستويات الإدارية المتوسطة.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سينتج لدينا إجمالي وظائف للسعوديين يفوق 841 ألف وظيفة أي 4.9 أضعاف عدد العاطلين الذكور، ومع تأنيث الوظائف يمكن زيادتها إلى 893 ألف وظيفة، عدد كافي لتوظيف كل العاطلين والعاطلات بالكامل.