أمير الشرقية يوجه بإغلاق مطعم بالخرج.. والسبب: الزي الوطني

نايف السالم(صدى):

وجه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بغلق مطعم في الخبر، اليوم الخميس، لرفضه دخول الزبائن بالزي الوطني.

وتفصيلا؛ أمر أمير الشرقية بتوجيه لجنة مشكلة من إمارة المنطقة الشرقية والشرطة والأمانة لأحد المطاعم بالخبر لغلقه بعد نشره لإعلان في أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفضه دخول زبائن المطعم بالزي الوطني ، بالإضافة إلى ارتكابه عدد من المخالفات الأخرى .

واستدعت الشرطة مالك المطعم لاتخاذ الإجراء المناسب فيما أغلقت الأمانة المحل حتى يتم مراجعة البلدية والتحقق من التراخيص اللازمة .