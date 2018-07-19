أمير الشرقية يوجه بإغلاق مطعم بالخرج.. والسبب: الزي الوطني
وجه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بغلق مطعم في الخبر، اليوم الخميس، لرفضه دخول الزبائن بالزي الوطني.
وتفصيلا؛ أمر أمير الشرقية بتوجيه لجنة مشكلة من إمارة المنطقة الشرقية والشرطة والأمانة لأحد المطاعم بالخبر لغلقه بعد نشره لإعلان في أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفضه دخول زبائن المطعم بالزي الوطني ، بالإضافة إلى ارتكابه عدد من المخالفات الأخرى .
واستدعت الشرطة مالك المطعم لاتخاذ الإجراء المناسب فيما أغلقت الأمانة المحل حتى يتم مراجعة البلدية والتحقق من التراخيص اللازمة .
فهد[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيستاهلوا حتى يتهذبون
الوعماد[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
العنوان الخرج والخبر بالخبر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31091 ] نشر منذ 1 ساعة
الزي الوطني هذا فخر وعز لكل مواطن خليجي
ولبسنا الموحد في جميع دول الخليج
لكني أشك بوطنية صاحب المطعم
تلقونه من السلنتح
الي مايعرفون من العروبه
الا أسمها🤔
qlq[ عدد التعليقات: 3441 ] نشر منذ 52 دقيقة
…
اشطبو السجل وغرامة