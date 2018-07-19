” لولو ماركت ” تفتتح فرعها الـ13 سعوديا والـ150 عالميا

محمد السعران(صدى):

بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر وسعادة سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة لولو الدولية المهندس يوسف علي افتتحت المجموعة فرعها الثالث عشر على مستوى المملكة والمائة وخمسون على مستوى العالم في العاصمة الرياض وذلك على مساحة تتجاوز الـ220 ألف متر مربع ،وينتظر أن يوفر هذا الفرع فقط أكثر من 250 وظيفة للشابات والشباب من أبناء الوطن ، كما توفر الشركة أكثر من 3 آلاف وظيفة في مختلف فروع المملكة بنسبة سَعوَدَة تصل إلى 35 % . من ضمنهم ما يقارب 1400 إمرأة.

وقال محافظ هيئة الاستثمار بهده المناسبة “دورنا هو دعم جميع المستثمرين سواء كانوا من الداخل أو الخارج لأجل توطين الصناعة ونقل المعرفة لأن هذا الهدف الرئيسي وتشجيع جميع المستثمرين لضخ استثماراتهم وتذليل العقبات أمامهم، كما يهمنا مشاركة المستثمرين فرحتهم وافتتاحاتهم لأنه من شأن تلك الاستثمارات وزيادة عدد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن ،و بخصوص خطط التوسع علق السيد يوسف علي ” نحن نرى انه هناك فرص كبيرة للنمو في المملكة العربية السعودية و فخورين ان نكون جزء من رؤية 2030 بتوسيع حضورنا هنا .

نفتتح 15 فرع جديد حتى 2020 باستثمار أكثر من مليار ريال ومن ضمنها 5 فروع سيتم إفتتاحها هذا العام . و من ضمنها ثلاث فروع سيتم افتتاحها تباعا من الرياض و ثم تبوك و ايضا الدمام .هذه ستكون جزء من مليار ريال سيتم استثمارها في المملكة العربية السعودية حتى الآن.

ن نحصل على 6000 موظف سعودي بنهاية عام 2020، نحن نملك برنامج تدريب واضح و فعال و متعدد المستويات .الذي من خلاله ليس فقط نقوم بتدريبهم هنا و ايضا نقوم بإرسال موظفينا المحليين الى المناطق الأخرى في الخليج و الهند للتدريب في العديد من الأقسام.

اشتركنا أيضا مع معاهد التدريب المهني و الجمعات بهذا الخصوص.تطوير قطاع الخدمات اللوجستية و مبيعات الجملة :كجزء من توسعنا في مبيعات التجزئة نحن نستثمر 200 مليون ريال لتجهيز مساحة 1 مليون قدم مربع . لإنشاء مركز خدمات لوجستية و جملة في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية و التي ليست فقط ستعزز انتشارنا في مبيعات التجزئة و لكن ستساعدنا في ضمان أمن غذائي .

و بهذا الخصوص قال السيد يوسف علي : ” اننا نعزو نجاحنا بالنظرة القيادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .

الحكومة و الشعب في هذا البلد العظيم هم من أعطونا الدعم الكبير للإستثمار و تطوير الإقتصاد. وتعتبر سلسلة متاجر مجموعة لولو ماركت واحدة من أوائل الشركات العشر الأسرع نموا في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم ، كما تعد واحدة من أقوى أصحاب العمل في الشرق الأوسط بقوة تصل إلى 43 ألف عامل وعاملة في مختلف فروعها المنتشرة في عدد من قارات العالم ، كمات تقدم الشركة تجربة تسوق فريدة لأكثر من 1,100,000 زائرا يوميا . وتتواجد في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر ومصر والهند وماليزيا وأندونيسيا منذ بداية تأسيسها في تسعينات القرن الماضي.