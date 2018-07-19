بالصور.. إغلاق 20 محلا لبيع الألعاب الإلكترونية بالرياض

علي القحطاني (صدى):

شنت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع حملة رقابية تفتيشية على منافذ بيع الألعاب الإلكترونية بالرياض.

وأسفرت الحملة الرقابية المشتركة عن إغلاق 20 محلا بسبب مخالفتها الأنظمة وعدم وجود ترخيص من الهيئة، وقد ركزت الحملة بشكل خاص على التفتيش عن الألعاب المخالفة ، وأكدت أن هذه الألعاب لها أضرار كبيرة على مستخدميها.