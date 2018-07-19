ممرضة أسيوية تنتحر في المخواة
أقدمت ممرضة أسيوية، في محافظة المخواة على الانتحار.
من جانبها، تباشر الجهات الأمنية بالمحافظة حالة الانتحار التي وقعت بالسكن التابع لها في مخطط الفيصلية.
ولم تصدر الجهات الأمنية، أي بيان يوضح تفاصيل الواقعة حتى الآن.
تحديث :
العقيد سعد صالح طراد الناطق الإعلامي لشرطة الباحة أكد وقوع حالة الانتحار قائلا : ” نؤكد وجود الحالة (لجنسية آسيوية ) والتحقيقات لا زالت جارية.
فهد[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف الانسان بتهون عليه نفسه
انا لله وانا اليه راجعون
M-512🐧[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ، الانتحار فعل خاطئ جدا ، هذا سببه قلة الوازع الديني لديها وعدم وجود من جعلها تسلم ، السبب اعتقده أنه يرجع لمكتب النصح والإرشاد والدعوة في كل مستشفى لأن فيه ممرضات غير مسلمات ولاعندهن خلفية عن ديننا الحنيف وأول مايجيها خبر عن اهلها محزن تقتل نفسها على طووول لان مافيه احد نصحها.