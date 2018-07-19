ممرضة أسيوية تنتحر في المخواة

عادل الحربي(صدى):

أقدمت ممرضة أسيوية، في محافظة المخواة على الانتحار.

من جانبها، تباشر الجهات الأمنية بالمحافظة حالة الانتحار التي وقعت بالسكن التابع لها في مخطط الفيصلية.

ولم تصدر الجهات الأمنية، أي بيان يوضح تفاصيل الواقعة حتى الآن.

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العقيد سعد صالح طراد الناطق الإعلامي لشرطة الباحة أكد وقوع حالة الانتحار قائلا : ” نؤكد وجود الحالة (لجنسية آسيوية ) والتحقيقات لا زالت جارية.