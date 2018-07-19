سان جيرمان يستقر على بديل نيمار

ماجد محمد(صدى):

في وسط الأنباء حول اقتراب رحيل نيمار من باريس سان جيرمان؛ خلال الانتقالات الصيفية بدأ النادي الفرنسي في البحث عن بديل .

وقالت شبكة ” بريميوم سبورت ” إن النادي الفرنسي يضع أمامه إمكانية رحيل نيمار بنسبة كبيرة، في ظل ارتباط نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اليوفي.

ولفتت إلى أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لسان جيرمان، حدد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، كهدف أساسي لضمه، حال رحيل نيمار عن الفريق.