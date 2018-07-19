حديقة الوطن وفعاليات مميزة طيلة اجازة الصيف

سعيد العجل(صدى):

تشهد حديقة الوطن والتى تحوى برج المياه بالرياض والواقعة على شارع الوزير شرق طريق الملك فهد زحاما لافتا من الأسر

سواء المواطنين أو المقيمين وذلك منذ بداية اجازة الصيف وتتنوع الفعاليات بالحديقة والتى تناسب كافة الأعمار للجنسين.

كما تتوفر أكثر من 20 لعبة كهربائية وقوارب ماء وتحوي الحديقة شاليهات للايجار بأسعار مناسبة .

ويوجد بالحديقة مسرحين الأول مخصص للمسابقات والآخر تقام فيه فعاليات متنوعة من مسرحيات وحفلات .

ويضيف برج المياه للحديقة منظرا جماليا ويمكن للزوار على إطلاع على معالم الرياض من خلال بسبب ارتفاعه بتذاكر اسعارها رمزية ويوجد بالبرج مطعم ومقهى لتناول افضل انواع القهوة والشاي والمأكولات الخفيفة.

وتحوي الحديقة عدد من المحال التجارية والتى يباع فيها الكثير من المأكولات والألعاب والملابس وغيرها العديد من السلع الإستهلاكية وكذا صالة العاب الإلكترونية تناسب كل الأعمار .

وتقام بالحديقة طوال العام العديد من المهرجانات والفعاليات التى يشرف على تنظيمها جهات عده .

يذكر أن الحديقة تفتح أبوابها من الساعة الواحدة ظهر وحتى الواحدة صباحا من اليوم التالي طيلة أيام الأسبوع .

ويبذل القائمين على الحديقة جهود جبارة لمتابعة كل صغيرة وكبيرة وتسهيل الصعاب لكافة الزوار بادارة سعودية من خيرة الشباب السعودي والذين يستقبلون الزوار ويقومون بالرد على استفسارتهم بكل رحابة صدر .

الحديقة شهدت زيارة شخصيات عديدة ممن ضيوف المملكة في المهرجانات الوطنية وسفراء الدول وكذا الفنانين واللاعبين ورجال الاعلام والصحافة .