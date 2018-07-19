أمير عسير يصدر تعميما بتنفيذ الأمر السامي بشأن تحديد مبالغ الدية
أصدر الأمير فيصل بن خالد أمير عسير، اليوم الخميس، تعميمًا عاجلًا لكافة محافظات المنطقة والجهات المرتبطة بها وإلى رئيس المحكمة العامة شرطة المنطقة إلى جانب مشايخ القبائل المرتبطين بالإمارة.
ويقضي التعميم بتنفيذ الأمر السامي الصادر حول تحديد مبالغ الدية في ان لا تتجاوز ٥٠٠ الف ريال فقط.
فهد[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يعطيكم العافية
مغرد[ عدد التعليقات: 1981 ] نشر منذ 58 دقيقة
بيض الله وجهك خل متا جرت الدم ينتهون ليل ا سود عليهم