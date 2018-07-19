بالصور.. حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة سقطت في البحر بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لحرس الحدود، اليوم الخميس، نجاح القوات في إنقاذ ركاب سيارة ” مواطن وزوجته ” ، بعد سقوطها في عرض البحر نتيجة إنحرافها عن الطريق المؤدي للنادي البحري بسيهات بالمنطقة الشرقية.

وأوضح ” المتحدث الإعلامي ” بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أنه أثناء قيام دورية حرس الحدود الساحلية بمركز سيهات بعملها، رصدت تجاوز سيارة لكاسرالأمواج الصخري وسقوطها في مياه البحر، وتم على الفور التوجه إلى الموقع بمشاركة فرق البحث والإنقاذ والتي تمكنت من إنقاذ ركاب السيارة وإخراجهم من البحر بمساعدة من المواطنين المتواجدين في الموقع.

وأضاف ” المتحدث ” ، أنه تم نقل الركاب بواسطة الهلال الأحمر إلى مجمع الطبي بالدمام، لاستكمال الفحوصات الطبية، لافتًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.