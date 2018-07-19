توجيه عاجل للجامعات السعودية بشأن برامج الانتساب في مرحلة البكالوريوس

علي القحطاني (صدى):

قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات بشكل نهائي، لجميع المراحل التعليمية:دبلوم وتجسير وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، في جميع التخصصات بلا استثناء.

وأوضح وزير التعليم إنه يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

جاء ذلك خلال توجيه الوزارة لمدراء جميع الجامعات السعودية والذي تضمن: “إيقاف جميع برامج التعليم عن بعد والانتساب في مرحلة البكالوريوس في الجامعات نهائياً عدا الجامعة السعودية الإلكترونية”، مشيرا إلى أن البرامج المدفوعة البديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف.

وأكدت الوزارة أن المقصود بالبرامج التي يتم تحصيل رسوم عليها من قبل الجامعات هي برامج الدراسات العليا والدبلومات فقط، أما برامج البكالوريوس فلا يجوز لأي جامعة أن تفرض رسوما عليها إلا بعد الرفع عن ذلك للوزارة وأخذ الموافقة اللازمة.