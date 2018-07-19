نصائح ” الاتصالات ” لتفادي عمليات الإختراق

عادل الحربي (صدى):

قدمت هيئة تنظيم الاتصالات، بعض النصائح التوعوية للمواطنين تتعلق بالاختراقات الإلكترونية، وهجمات القراصنة ” الهاكرز”، التي يعاني بسببها الكثيرون من المتعاملين مع الوسائل التقنية الحديثة.

ونشر الحساب الرسمي ” تنظيم الاتصالات ” رسالة توعوية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” إنه على المستهلك الانتباه من الرسائل مجهولة المصدر، كما يتوجب عليه ألا يقوم بالضغط على الرابط وأن يتجاهله “.