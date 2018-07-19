نصائح ” الاتصالات ” لتفادي عمليات الإختراق
قدمت هيئة تنظيم الاتصالات، بعض النصائح التوعوية للمواطنين تتعلق بالاختراقات الإلكترونية، وهجمات القراصنة ” الهاكرز”، التي يعاني بسببها الكثيرون من المتعاملين مع الوسائل التقنية الحديثة.
ونشر الحساب الرسمي ” تنظيم الاتصالات ” رسالة توعوية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” إنه على المستهلك الانتباه من الرسائل مجهولة المصدر، كما يتوجب عليه ألا يقوم بالضغط على الرابط وأن يتجاهله “.
نوير[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها من عمليات الاختراق
الجوهرة[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 1 ساعة
الاختراق هذا يتسبب في مشاكل قد تصل لخراب بيوت في بعض الاحيان