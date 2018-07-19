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نصائح ” الاتصالات ” لتفادي عمليات الإختراق

نصائح ” الاتصالات ” لتفادي عمليات الإختراق
عادل الحربي (صدى):

قدمت هيئة تنظيم الاتصالات، بعض النصائح التوعوية للمواطنين تتعلق بالاختراقات الإلكترونية، وهجمات القراصنة ” الهاكرز”، التي يعاني بسببها الكثيرون من المتعاملين مع الوسائل التقنية الحديثة.

ونشر الحساب الرسمي ” تنظيم الاتصالات ” رسالة توعوية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” إنه على المستهلك الانتباه من الرسائل مجهولة المصدر، كما يتوجب عليه ألا يقوم بالضغط على الرابط وأن يتجاهله “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها من عمليات الاختراق

[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 1 ساعة

الاختراق هذا يتسبب في مشاكل قد تصل لخراب بيوت في بعض الاحيان

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