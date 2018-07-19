وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، مشغل وحدة التحكم: شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة.

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