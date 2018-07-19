نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض

نايف السالم(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود، عن نتائج القبول ببوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات، منبهة الجامعة على المقبولين تأكيد قبولهم، وكذلك معرفة المزيد من التفاصيل عبر البوابة الإلكترونية لعمادة شؤون القبول والتسجيل على شبكة الإنترنت من خلال الرابط هنـــا..

كما أعلنت جامعة الأميرة نورة، عن نتائج المقبولات للكليات الصحية وباقي الكليات عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات وبدء فترة تأكيد القبول.

وأكدت الجامعة على الطالبات، أن آخر موعد لتأكيد القبول هو يوم الاثنين 10/11/1439هـ الموافق 23/7/2018م الساعة 12 ظهراً.

ونبهت على ضرورة تأكيد الطالبة لقبولها في بوابة القبول الإلكتروني الموحد وسيتم تثبيتها بالتخصص ويلغى قبول من لم تؤكد قبولها هنــا، مشيرة إلى أن تأكيد القبول يعد بديلًا عن استلام الملف.