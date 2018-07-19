مديرصحة الرياض ينعي الممرض اليامي الذي تعرض لاطلاق نار اثناء خروجه من عملة

محمد السعران(صدى):

نعى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري الممرض نايف بن مهدي اليامي الذي توفي اثر اصابته بطلق ناري اثناء خروجه من عمله بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض .

وتقدم الدكتور الدوسري نيابة عن منسوبي “صحة الرياض” بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد.

وأشار د. الدوسري أن الممرض اليامي ، كان يتمتع بعلاقات طيبة مع زملائه، وكان على علاقة متميزة مع الجميع والمجني عليه أحد العاملين بإدارة الطب المنزلي وكان رحمه الله في حالة حرجة للغاية وشديدة الخطورة منذ ان تعرض لاطلاق النار قبل 9 ايام .

حيث اخترقت الرصاصة الجمجمة واحدثت تلف بالغ في انسجة الدماغ نسأل الله له الرحمة والمغفره وأن يسكنه فسيح جناتة .