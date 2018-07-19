التعليم تصدر قرارات نقل وتحسين مستويات المعلمين والمعلمات.. تعرف على التفاصيل

علي القحطاني (صدى):

أصدرت وزارة التعليم عدة قرارات بنقل وتحسين مستويات 4238 معلماً ومعلمة إلى المستوى الخامس وكذلك إلى المستوى السادس.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك بن محمد العصيمي أن النقل من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس شمل 4070 معلماً ومعلمة فيما بلغ عدد من تم نقلهم للمستوى السادس 168 معلماً ومعلمة.

وعن شروط النقل للمستوى السادس ، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم لابد أن يكون المعلم أوالمعلمة قد تم ابتعاثهم أو إيفادهم بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية.

للاطلاع على أسماء المنقولين للمستوى الخامس (4070) اضغط هنا

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/4070-t-5.xlsx

للاطلاع على أسماء المنقولين للمستوى السادس (9) اضغط هنا

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/6-l-9-25.xlsx

للاطلاع على أسماء المنقولين للمستوى السادس (159) اضغط هنا

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/159-t-l-2.xlsx