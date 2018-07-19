أمر ملكي بترقية 527 عضواً في النيابة العامة

واس(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أمراً ملكياً بترقية 527 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- لجهاز النيابة العامة، مترجماً اهتمامه الكبير والمستمر بشؤون الجهاز الوظيفية، وحرصه الدائم – أيده الله – على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ورفع معالي النائب العام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يوفق الأعضاء المشمولين بالأمر الكريم بأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.