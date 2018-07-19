المقيرن يوجه رسالة للاتحاديين بالتزامن مع فسخ التعاقد مع صلة

ماجد محمد(صدى):

خرج رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن، اليوم الخميس، برسالة إلى جماهير العميد.

وقال ” المقيرن ” مخاطبًا الجماهير الاتحادية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” جمهور الاتحاد الأول من كان معكم لن يخسر الأتحاد “.

وجاءت رسالة المقيرن بالتزامن مع فسخ النادس عقد الرعاية مع صلة، حيث قررت إدارة النادي فسخ عقد النادي مع “شركة صلة الرياضية” المسوق الحصري للنادي؛ على خلفية توصية من اللجنة القانونية في النادي التي توصلت إلى عدم التزام الشركة ببعض البنود الموقعة بينهما، الأمر الذي دفع الإدارة الاتحادية للتدخل والقيام بحقها القانوني في فسخ الاتفاقية.

وطلبت إدارة نادي الاتحاد من جميع الشركات الراغبة في الاستثمار التقدم مباشرة للجنة الاستثمار والتسويق بالنادي.

وعلى جانب أخر يوجد مطالب من قبل الاتحاديين بإقالة دياز قبل أن يبدأ في موسمه الأول مع الفريق ؛ بسبب رغبته في تدريب الأرجنتين، عقب إقالة سامبولي.