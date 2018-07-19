الحبس 6 سنوات لمخترق حساب اللاعب الكولومبي ” خاميس “

ماجد محمد(صدى):

جرم قاضي العاصمة الكولومبية ” بوجوتا ” اليوم الخميس، الشاب الذي اخترق الحساب الرسمي لنجم كرة القدم الكولومبي ” خاميس رودريجيز ” على موقع ” تويتر ” للتواصل الاجتماعي، وذلك للاحتيال على المعلنين والرعاة عندما كان خاميس في صفوف ريال مدريد الإسباني.

هذا وتمكنت الشرطة الكولومبية، من القبض على الشاب في أبريل الماضي بعد عامين من التحقيقات والتحريات، ويتعرض الشاب لعقوبة السجن لـ 6 سنوات أو أكثر.

وحدد ” المدعي العام ” ، هوية هذا الشاب بأنه أحد الدارسين في مجال التجارة الدولية، مشيرًا إلى أنه اخترق حساب ” تويتر ” الخاص بالنجم الكولومبي خاميس في مارس 2016 من أجل التفاوض مع الرعاة باسم خاميس، وكذلك التواصل مع شخصيات كروية دولية لجمع معلومات خاصة عنها.

وأضاف ” المدعي العام ” ، أن الشاب تابع حسابات أكثر من 40 شخصية كولومبية دون علم، أو تفويض من خامس كما انشأ رقمًا مزيفًا للاعب، ومن خلاله خدع بعض الأشخاص عبر تطبيق ” واتس آب ” ، اعتقاد منهم أنه الرقم الخاص بالنجم الكولومبي خاميس.