هيئة الزكاة والدخل توفر وظائف إدارية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الهيئة العامة للزكاة والدخل، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مسؤول التحليل والمخاطر، ومسؤول الشؤون القانونية،و مسؤول العمليات، و مسؤول الالتزام والمتابعة، ومسؤول المراجعة والتدقيق،؛و مسؤول تجربة العملاء والجودة.

وأضافت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءا من تاريخ 19 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2018م، مشيرة إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي https://careers.gazt.gov.sa/ar/job-search-results/