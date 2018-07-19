وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” رئيس فريق علماء العضوية: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، أو الكيمياء الحيوية) ، أو أي مجال ذي الصلة، مدير استمرارية الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

ولفتت ” الجامعة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا..