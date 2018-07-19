” الاتحاد ” ينهي علاقته بشركة صلة الرياضة

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن فسخ اتفاقية المسوق الحصري للفريق الأول لكرة القدم ” شركة صلة الرياضة ” ، وإسناد مهام تسويق الحقوق الإعلانية والتجارية للجنة الاستثمار بالنادي.

وأشار النادي في بيان لها، مساء اليوم، إلى أن هذا القرار جاء بعد أن رفعت الإدارة القانونية بالنادي توصية لمجلس الإدارة بخصوص عدم التزام الشركة بالعديد من بنود هذه الاتفاقية، الأمر الذي استوجب معه قيام النادي بحقه القانوني في فسخ الاتفاقية.

وأكد المجلس، احترامه لكافة العقود الموقعة والسارية حتى تاريخ انتهاء مدتها، طالبًا من كافة الشركات الراغبة في الاستثمار بنادي الاتحاد التقدم مباشرة إلى الإدارة ممثلة في لجنة الاستثمار والتسويق.