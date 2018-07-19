صورة نادرة للملك فهد والملك سلمان أثناء تطوعهما في الجيش المصري

عادل الحربي (صدى):

توثق عدد من الصور القديمة على مر العصور العلاقات المتينة والقوية بين المملكة والأشقاء العرب؛ فتكون مشاهد كفيلة بأن تحبط أي مخطط للأعداء للمزايدة على علاقات ودور المملكة في الوطن العربي.

وفي صورة نادرة جديدة ومعبرة، ظهر الأمير تركي الثاني بجانب الملك فهد رحمها الله تعالى، ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه؛ خلال تطوعهم في الجيش المصري، وذلك أثناء العدوان الثلاثي على جمهورية مصر الشقيقة عام 1376هـ/1956م.

وكان العدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) على مصر بدأ في عام 1956، وكان ذلك بعد عام فقط على تخرج الملك سلمان من فرقته في شرم الشيخ.

يجدر الإشارة إلى أن المملكة دائمًا وأبدا لا تدخر جهدًا في حماية الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار الدول الشقيقة، فلا يمكن أيضًا نسيان دورها التاريخي في غزو العراق للكويت .