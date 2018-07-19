الأرصاد: 4 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية بالرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة في المملكة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة حتي مرتفعات مكة المكرمة .
وأورد التقرير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ، القصيم ، الرياض ) يمتد تأثيرها حتى منطقة نجران ، وكذلك على منطقة جازان خاصةً الاجزاء الساحلية منها.
نهى[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله تعدي على خير
فيصل[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 1 ساعة
امطار الخير باذن الله