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الأرصاد: 4 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية بالرياض

الأرصاد: 4 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية بالرياض
الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة في المملكة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة حتي مرتفعات مكة المكرمة .

وأورد التقرير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ، القصيم ، الرياض ) يمتد تأثيرها حتى منطقة نجران ، وكذلك على منطقة جازان خاصةً الاجزاء الساحلية منها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله تعدي على خير

[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 1 ساعة

امطار الخير باذن الله

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