الأرصاد: 4 مناطق على موعد مع الأمطار الرعدية بالرياض

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة في المملكة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة حتي مرتفعات مكة المكرمة .

وأورد التقرير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ، القصيم ، الرياض ) يمتد تأثيرها حتى منطقة نجران ، وكذلك على منطقة جازان خاصةً الاجزاء الساحلية منها.