ترامب يهاجم تغريم ” غوغل ” : ذلك لن يستمر

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قرار الإتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة بقيمة 4,34 مليار يورو على شركة ” غوغل ” بلهجة غاضبة، وذلك بعد توجيه تهمة الإحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة للشركة.

ونشر الرئيس ” ترامب ” تغريدة، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جاء في نصها ” قلت لكم ذلك، الإتحاد الأوروبي فرض غرامة خمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، ” غوغل ” لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر ” .