شاهد.. أب يضرب ابنه بعنف والأم تسجل فيديو لهما

بكين(صدى):

في مشهد غير إنساني ومثير للدهشة، قام أب صيني بتلقين ابنه ضربًا مُبرحًا ؛ زاعمًا أنه سرق أموالا من والدته.

لم تكن الدهشة في ضرب الطفل، ولكن في موقف الأم والأب، حيث قامت الأم بتصوير زوجها وهو يضرب الطفل بعنف ؛ وقام الأثنين بنشر فيديو ابنهما عبر الأنترنت.

اعتبر البعض أن الوالدين تسببا في أذى نفسي أكبر للطفل عندما قررا نشر الفيديو؛ معتبرين أنه سيتسبب في فضحه ولن يتعلم بتلك الطريقة .

وزعمت الأم وزوجها أن نشر الفيديو؛ جاء ليكون الأمر عبرة لجميع الأطفال حتى لا يفعلون مثله !

وبعد أن انتهى الأب من درسه القاسي لطفله ، قام بالبكاء في أحد زوايا الغرفة،وفقًا لما نقلته ” دايلي ميل ” البريطانية.