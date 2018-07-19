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شاهد.. أب يضرب ابنه بعنف والأم تسجل فيديو لهما

شاهد.. أب يضرب ابنه بعنف والأم تسجل فيديو لهما
بكين(صدى):

في مشهد غير إنساني ومثير للدهشة، قام أب صيني بتلقين ابنه ضربًا مُبرحًا ؛ زاعمًا أنه سرق أموالا من والدته.

لم تكن الدهشة في ضرب الطفل، ولكن في موقف الأم والأب، حيث قامت الأم بتصوير زوجها وهو يضرب الطفل بعنف ؛ وقام الأثنين بنشر فيديو ابنهما عبر الأنترنت.

اعتبر البعض أن الوالدين تسببا في أذى نفسي أكبر للطفل عندما قررا نشر الفيديو؛ معتبرين أنه سيتسبب في فضحه ولن يتعلم بتلك الطريقة .
وزعمت الأم وزوجها أن نشر الفيديو؛ جاء ليكون الأمر عبرة لجميع الأطفال حتى لا يفعلون مثله !
وبعد أن انتهى الأب من درسه القاسي لطفله ، قام بالبكاء في أحد زوايا الغرفة،وفقًا لما نقلته ” دايلي ميل ” البريطانية.


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