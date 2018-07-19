بالصور.. لاعب المنتخب الفرنسي يستحم مع كأس العالم

نواف السالم(صدى):

لا يزال لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بفوزهم بكأس العالم لكرة القدم، ومنهم اللاعب صامويل أومتيتي الذي استحم مع الكأس.

ونشر اللاعب صورة له مع الكأس أثناء استحمامه، معلقًا : ” الاستحمام مع كأس العالم كان أمرًا ضروريًا ” .

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد توج ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.