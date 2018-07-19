بالصور.. لاعب المنتخب الفرنسي يستحم مع كأس العالم
لا يزال لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بفوزهم بكأس العالم لكرة القدم، ومنهم اللاعب صامويل أومتيتي الذي استحم مع الكأس.
ونشر اللاعب صورة له مع الكأس أثناء استحمامه، معلقًا : ” الاستحمام مع كأس العالم كان أمرًا ضروريًا ” .
يذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد توج ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
نوير[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك عليكم الكأس
تركي[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله على الفرحة الله
ما مصدق حاله ههههههههههههههههه