‫الزكاة والدخل: بدء التسجيل في برنامج ” بناء الكفاءات ” اليوم

سعيد العجل(صدى):

‫أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لبرنامج “بناء الكفاءات” والذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية بهدف استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها بدء التقديم اليوم الخميس 6 ذو القعدة، الموافق 19 يوليو 2018م، ويستمر حتى يوم الخميس 5 ذو الحجة، الموافق‪ GAZT.GOV.SA أغسطس 2018م، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ‪16

‫وأكد سعادة الأستاذ محمد حديجان الحربي مدير عام رأس المال البشري في الهيئة أن البرنامج يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في عدة تخصصات من أهمها: المحاسبة، القانون، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، التسويق، والإحصاء، لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضمن جهودها لتعزيز دورها في خلق فرص وظيفية للمواطنين ودعم الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات.

يذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، مكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.