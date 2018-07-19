فرنسا تزين برج إيفل بعلم كرواتيا بعد فوزها باللقب

نواف السالم(صدى):

أمر الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” بتزيين برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، بعلم جمهورية كرواتيا، وذلك في لفتة رائعة بعد حصول فرنسا على اللقب الثاني في تاريخها وتوجت كبطل العالم لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

هذا واحتلت كرواتيا المركز الثاني ببطولة كأس العالم، بعد أن تغلبت عليها فرنسا بـ 4 أهداف مقابل 2 للكروات وحصلت على لقب بطولة العالم يوم الأحد الماضي الموافق 15 يوليو.