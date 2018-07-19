النيابة العامة : 5 معلومات يجب أن يحررها رجل الضبط الجنائي في المحضر

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة اليوم الخميس الإجراءات الي يجب أن يقوم بها رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب على رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة تحرير محضر يشمل الأتي: تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه، وصف المكان والجريمة.

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وأضافت : كما يجب أن يقوم بحصر الأشياء المضبوطة ووصفها، توقيع كل من نُسبت إليه أقوال، وتوقيع القائم بالإجراء ومن شاركه من معاونيه.