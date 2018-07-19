النيابة العامة : 5 معلومات يجب أن يحررها رجل الضبط الجنائي في المحضر
أوضحت النيابة العامة اليوم الخميس الإجراءات الي يجب أن يقوم بها رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب على رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة تحرير محضر يشمل الأتي: تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه، وصف المكان والجريمة.
وأضافت : كما يجب أن يقوم بحصر الأشياء المضبوطة ووصفها، توقيع كل من نُسبت إليه أقوال، وتوقيع القائم بالإجراء ومن شاركه من معاونيه.
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