صراع بين تشيلسي واليونايتد لخطف نجم البايرن

طلال الغامدي(صدى):

دخل نادي مانشستر يونايتد وتشيلسي في صراع جديد خارج المستطيل الأخضر ؛ لخطف نجم بايرن ميونخ أرتورو فيدال.

وكان تشيلسي فكر مسبقا في ضم فيدال عندما كان في صفوف يوفنتوس ؛ إلا أنه فشل ولكن يبدو أنه لم يستسلم.

وطلب البافاري مبلغ 31 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يرغب بدوره في تجربة جديدة من خلال الدوري الإنجليزي .

ولفتت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن نابولي أيضا مهتم بنجم البافاري بحكم العلاقة الجيدة التي تربط المدرب كالو أنشيلوتي باللاعب.