” العيسى ” يعتمد القواعد التنظيمية لإنشاء المجلس الاستشاري للمعلمين

عادل الحربي(صدى):

اعتمد وزير التعليم معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى قواعد المجلس الاستشاري للمعلمين والمعلمات الذي وجه بإنشائه في حفل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، برئاسة وزير التعليم وعضوية 24 معلماً ومعلمة.

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك بن محمد العصيمي أن التسجيل قد أتيح للمعلمين والمعلمات عبر نظام ” فارس ” وفق الضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة.

وأشار إلى أن معالي الوزير قد وجه بإنشاء أمانة خاصة للمجلس ومقرها جهاز الوزارة لإدارة أعماله وتنظيم اجتماعاته في منتصف كل فصل دراسي، ولمدة عامين دراسيين يمثلان دورة المجلس.

ونصت ضوابط الترشيح للمجلس على أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحدّ أدنى، وأن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات في مهنة التدريس، وحاصلاً على 95 كحدّ أدنى في التقويم الوظيفي للعام السابق للترشح، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية أو محالا للتحقيق أو المحاكمة.

كما تضمنت شروط المفاضلة أن يحقق المعلم أو المعلمة جانباً من المشاركة في المؤتمرات أو المسابقات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو الحصول على جوائز فيها، وأن يكون منفّذاً أو مشاركاً في البرامج التدريبية أو ورش العمل أو الحلقات العلمية في مجال التربية والتعليم.