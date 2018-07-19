بالفيديو.. مراهقة تتعرض لصاعقة كهربائية أعلى سكة حديد لأكثر من ساعة

موسكو (صدى):

كادت مراهقة أن تفقد حياتها بعد تعرضها إلى صاعقة كهربائية، في محاولة منها لالتقاط صورة سيلفي أعلى سكة حديد في روسيا.

وسقطت المراهقة الروسية التي تبلغ 13 عامًا من العمر، من جسر سكة حديد على أسلاك كهربائية، ما أدى إلى إصابتها بحروق شديدة، حيث إنها سقطت على كابلات يمر خلالها 3 آلاف فولت من الكهرباء.

وظلت الفتاة، معلقة على الكابلات على ارتفاع 4 أمتار، أعلى سكة حديد لمدة تجاوزت 60 دقيقة، حتى شاهدها سائق قطار وقطع التيار الكهربائي عن الكابلات.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى، حيث وجد الأطباء أنها مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في ذراعيها وكتفيها، بالإضافة إلى المعصمين والقدم اليسرى.

وأوضحت الشرطة الروسية، أن الفتاة كانت الفتاة عائدة لمنزلها مع أصدقائها بعد السباحة في النهر، فقرروا التوقف عند الجسر والتقاط سيلفي.

وأضافت أن الفتاة سقطت على الكابلات، ما دفع السكان إلى حمل سجادة أسفلها تحسبًا لسقوطها، وعندما تم إنقاذها كانت فاقدة الوعي وتعاني من آلا مبرحة، كما أنها لم تتذكر تفاصيل الواقعة عند استفاقتها في المستشفى.