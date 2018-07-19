بالفيديو.. غريزمان يثير الجدل حول إسلامه برده ” استغفر الله “

ماجد محمد(صدى):

أثار اللاعب الفائز بلقب بطل العالم لكرة القدم الفرنسي ” غريزمان ” ، اليوم الخميس، حالة من الجدل الواسع بين محبيه ومشجعيه بالدول العربية والأوروبية، عقب تداول مقطع فيديو له مع اللاعب ” عادل رامي ” نجم نادي ” أولمبيك مارسيليا الفرنسي ” عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

أوضح ” الفيديو ” ، رد اللاعب ” غريزمان ” على سؤال أحد الصحفيين له بجملة ” استغفر الله ” ، وكان الصحفي يتساءل حول كيفية احتفال اللاعبين بعد الفوز باللقب، الأمر الذى أدي إلى وجود الكثير من ردود الفعل حول إمكانية إعتناق ” غريزمان ” الإسلام.

فيما أوردت بعض التعليقات على مقطع الفيديو، بأن الفرنسيين بحكم عدد اللاجئين الجزائريين و المسلمين في فرنسا، يقولون بعض الكلمات مثل (استغر الله، الحمد لله، إن شاء الله) تستخدم حتى بين الفرنسيين أنفسهم و يستخدمونها بمحلها، حتى نطقهم يشابه لهجة أهل شمال افريقيا.