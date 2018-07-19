بالفيديو.. غريزمان يثير الجدل حول إسلامه برده ” استغفر الله “
أثار اللاعب الفائز بلقب بطل العالم لكرة القدم الفرنسي ” غريزمان ” ، اليوم الخميس، حالة من الجدل الواسع بين محبيه ومشجعيه بالدول العربية والأوروبية، عقب تداول مقطع فيديو له مع اللاعب ” عادل رامي ” نجم نادي ” أولمبيك مارسيليا الفرنسي ” عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
أوضح ” الفيديو ” ، رد اللاعب ” غريزمان ” على سؤال أحد الصحفيين له بجملة ” استغفر الله ” ، وكان الصحفي يتساءل حول كيفية احتفال اللاعبين بعد الفوز باللقب، الأمر الذى أدي إلى وجود الكثير من ردود الفعل حول إمكانية إعتناق ” غريزمان ” الإسلام.
فيما أوردت بعض التعليقات على مقطع الفيديو، بأن الفرنسيين بحكم عدد اللاجئين الجزائريين و المسلمين في فرنسا، يقولون بعض الكلمات مثل (استغر الله، الحمد لله، إن شاء الله) تستخدم حتى بين الفرنسيين أنفسهم و يستخدمونها بمحلها، حتى نطقهم يشابه لهجة أهل شمال افريقيا.
أخصائي[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 37 دقيقة
مغتربين وليس لاجئين
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 28 دقيقة
كـل الفرنسيين يقولون ذلك وليس غريزمان فقط
يقولون الحمد للّه وأستغفر الله وإن شاء الله ومسكين وعندما يفزعون يقولون بسم الله عليّا هههه
ولالا للنفي وماعليش وبقى على خير للوداع والسلام للتحية
مرات تظن أنهم عرب مغتربين لكنهم فرنسيين
جارتي لما تكتئب تقول لي j’ai besoin rokya
يعني أحتاج رقية والفضل لي بالطبع ههه