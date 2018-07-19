بالفيديو.. فتاة تحتفل بطلاقها بطريقة مثيرة

أميره خالد(صدى):

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لفتاة تحتفل بطلاقها من زوجها بعد زواج دام 15عاما بطريقة مثيرة وبشكل مبالغ فيه.

وأظهر الفيديو المتداول كافة أشكال الفرحة حيث نظمت حفل للاحتفال بالطلاق واحضرت ” كعكة ” كبيرة عليها دمى للعروسان، وقامت بقطع رأسه بواسطة سكين، وتعالت ضحكات الحاضرين .

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين نشطاء التواصل الاجتماعي، وآثار جدل واسع بسبب طريقة تعبير الفتاة عن الطلاق، ولاسيما وأن المتعارف عليه في هذه الخالات هو أن تكون غير سعيدة.