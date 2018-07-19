وفاة نايف اليامي ممرض مستشفى الملك سلمان
توفى الممرض نايف بن مهدي اليامي، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أمام مستشفى الملك سلمان بالرياض.
وكان ” اليامي ” تعرض منذ أسبوع لطلق ناري بالرأس ، و متزوج ولديه طفلان هما عبدالله 6 سنوات ومهدي 4 سنوات.
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فهد[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
الحجاج[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويصبّر عائلته وأهله جميعاً …. إنا لله وإنا إليه راجعون
نوير[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 22 دقيقة
كل نقس ذائقة الموت
لا اله الا الله
محمد رسول الله
الله يرحمه
تركي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 18 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
الجوهرة[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمه ويصبر اهله وذويه
نهى[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله ينتقم منه اللي ضرب عليه
ابو طيف[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرحمه ويغفرله
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يعين اهله على ما اصابهم