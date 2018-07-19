وفاة نايف اليامي ممرض مستشفى الملك سلمان

حمود العنزي(صدى):

توفى الممرض نايف بن مهدي اليامي، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أمام مستشفى الملك سلمان بالرياض.

وكان ” اليامي ” تعرض منذ أسبوع لطلق ناري بالرأس ، و متزوج ولديه طفلان هما عبدالله 6 سنوات ومهدي 4 سنوات.

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