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وفاة نايف اليامي ممرض مستشفى الملك سلمان

وفاة نايف اليامي ممرض مستشفى الملك سلمان
حمود العنزي(صدى):

توفى الممرض نايف بن مهدي اليامي، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أمام مستشفى الملك سلمان بالرياض.
وكان ” اليامي ” تعرض منذ أسبوع لطلق ناري بالرأس ، و متزوج ولديه طفلان هما عبدالله 6 سنوات ومهدي 4 سنوات.

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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 52 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويصبّر عائلته وأهله جميعاً …. إنا لله وإنا إليه راجعون

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 22 دقيقة

كل نقس ذائقة الموت
لا اله الا الله
محمد رسول الله
الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 18 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يرحمه ويصبر اهله وذويه

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 11 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله
الله ينتقم منه اللي ضرب عليه

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يرحمه ويغفرله

[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يعين اهله على ما اصابهم

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