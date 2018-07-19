صباحية خيركم تكرم 150 حافظاً للقرآن لا يتحدثون العربية

نايف السالم(صدى):

بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة كرمت المجمعات القرآنية الصباحية في حفلها يوم أمس والذي حمل عنوان ( حفاوة وتكريم) 150 حافظاً للقرآن من غير الناطقين بالعربية واللذين يمثلون ثمان جاليات وهي الأفغانية والباكستانية والهندية والبرماوية والتركية والبنغلاديشية والتشادية والصومالية.

الحفل الذي ابتدأ بتلاوة من كتاب الله ألقى خلاله مدير المجمعات الصباحية الأستاذ أحمد الشمراني كلمة أشاد فيها بجهود العاملين في الميدان التعليمي من مشرفي ومعلمي الحلقات والتي كانت ثمرة جهودهم 150 حافظاً لكتاب الله من ثمان جاليات لا تتحدث العربية ، في حين تمنى من الطلاب ألا يكون هذا اليوم هو آخر عهدهم بكتاب الله ، فما هذا إلا أول الطريق وعليهم بتعاهده ومراجعته على الدوام ليكون لهم دستوراً ونوراً.

وفي لمسة وفاء من جمعية خيركم جرى خلال الحفل تكريم الشيخ محمد الشمري، تقديراً لجهوده في الجمعية ومسيرته الحافلة في تعليم القرآن ، في حين شاهد حضور الحفل زفة الحفاظ والتي اختلطت فيها مشاعر الفرح بالدموع عندما رأى الآباء أبنائهم يسيرون في مسيرة الحفظة والمعلمون ينثرون عليهم الورود.

وفي ختام الحفل كرم المحمدي والشمراني مشرفي ومعلمي المجمعات الصباحية وحفظة القرآن والذين حصل العشر الأوائل منهم على أطقم ذهب والتي تبرع بها أحد الداعمين سائلين المولى لهم التوفيق والقبول.