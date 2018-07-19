رجل أعمال: أخبار ضبطي في جدة شائعات كيدية

نايف السالم(صدى):

علق رجل الأعمال السعودي، اليوم الخميس، على الأخبار والشائعات بشأن إلقاء القبض عليه في وقت سابق بجدة، وتوقيفه على ذمة قضايا وأحكام نهائية في مطالبات حقوقية، بإنها شائعات مغرضة.

وأكد ” رجل الأعمال ” وهوعضو مجلس إدارة بارز في عدد من الشركات السعودية، أن هذه الأخبار التي تتعلق بأحكام صادره ضده لا صحة لها، مشيرًا إلى وجود دعاوى كيدية ضده من طرف جهات تجارية متهمة بقضايا تتعلق بالفساد وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضح ” رجل الأعمال “، أنه لا وجود لقضية من الأصل، وأنه موجود في جدة ولم يتم نقله إلى الرياض، مشيرًا إلى أنه استغرب من التفاصيل التي تم تداولها لهدم حدوثها من الأساس.

وأضاف ” رجل الأعمال “، أن الموضوع التبس بينه وبين أعضاء مجلس سابق لشركة مساهمة عامة تم عزلهم العام الماضي، ومازالوا تحت المساءلة من الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن مصادر ذكرت في وقت سابق، أن الجهات الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال فور خروجه من اجتماع لإحدى الجمعيات العمومية لشركة مساهمة، تنفيذًا لقرار محكمة التنفيذ، التي أصدرت أمرًا بالقبض عليه إثر صدور أحكام نهائية ضده في مطالبات حقوقية.