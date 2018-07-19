مستشفى القوات المسلحة بشرورة يودّع “العسيري” بعد إنتقاله لمستشفى الجنوب 

محمد السعران(صدى):

ودّع مستشفى القوات المسلحة في شرورة رئيس رقباء” فهد بن علي عسيري” وذلك بعد صدور قرار بنقله لمستشفى القوات المسلحة بالجنوب ، حيث أقام منسوبو المستشفى احتفالاً بهذه المناسبة لتوديع زميلهم ، حيث تضمن الحفل عدداً من الكلمات القصيرة التي تعدد محاسن “العسيري” وذلك من خلال علاقته الطيبة بالجميع ، بالإضافة إلى تقديم العديد من الهدايا والدروع التذكارية له في نهاية الحفل .

من جانبها قامت إدارة المستشفى ممثلة بمديرها العقيد “مسفر بن محمد الزهراني” بتقديم شهادة شكر لـ”العسيري” وذلك تقديراً من المستشفى لسنوات خدمته بها ، حيث أكد الزهراني أنه يعتبر مثالاً يحتذى به في الإنضباط والكفاءة العملية وهو أحد الكوادر المشرفة في أي مكان تعمل فيه متمنياً له التوفيق في مقر عمله الجديد .