مستشفى القوات المسلحة بشرورة يودّع “العسيري” بعد إنتقاله لمستشفى الجنوب
ودّع مستشفى القوات المسلحة في شرورة رئيس رقباء” فهد بن علي عسيري” وذلك بعد صدور قرار بنقله لمستشفى القوات المسلحة بالجنوب ، حيث أقام منسوبو المستشفى احتفالاً بهذه المناسبة لتوديع زميلهم ، حيث تضمن الحفل عدداً من الكلمات القصيرة التي تعدد محاسن “العسيري” وذلك من خلال علاقته الطيبة بالجميع ، بالإضافة إلى تقديم العديد من الهدايا والدروع التذكارية له في نهاية الحفل .
من جانبها قامت إدارة المستشفى ممثلة بمديرها العقيد “مسفر بن محمد الزهراني” بتقديم شهادة شكر لـ”العسيري” وذلك تقديراً من المستشفى لسنوات خدمته بها ، حيث أكد الزهراني أنه يعتبر مثالاً يحتذى به في الإنضباط والكفاءة العملية وهو أحد الكوادر المشرفة في أي مكان تعمل فيه متمنياً له التوفيق في مقر عمله الجديد .
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