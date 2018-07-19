التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية بعد تعطيلها 25يومًا

فهمي محمد(صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وأوضح التحالف أن 3 سفن تتواجد في ميناء الحديدة و 5 سفن في بانتظار الدخول للميناء حيث تعمدت ميليشيا الحوثي الإيرانية تعطيل سفينة CARPE DIEM LL لميناء الحديدة منذ 25 يومًا.