الأرصاد: 12 ساعة رياح وأتربة على 3 مناطق

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، عدد من الإنذارات على 3 مناطق، تنبه من استمرار الرياح السطحية.

وأوضحت الإنذارات أن هناك استمرار للرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الباحة، عسير، جازان.

كما بيَّنت أن حالة الطقس ستبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم، وحتى الثامنة صباح غد الجمعة، على كافة المناطق المذكورة.