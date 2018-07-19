الأرصاد: 12 ساعة رياح وأتربة على 3 مناطق
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، عدد من الإنذارات على 3 مناطق، تنبه من استمرار الرياح السطحية.
وأوضحت الإنذارات أن هناك استمرار للرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الباحة، عسير، جازان.
كما بيَّنت أن حالة الطقس ستبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم، وحتى الثامنة صباح غد الجمعة، على كافة المناطق المذكورة.
qlq[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم