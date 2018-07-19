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الأرصاد: 12 ساعة رياح وأتربة على 3 مناطق

الأرصاد: 12 ساعة رياح وأتربة على 3 مناطق
الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، عدد من الإنذارات على 3 مناطق، تنبه من استمرار الرياح السطحية.

وأوضحت الإنذارات أن هناك استمرار للرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الباحة، عسير، جازان.

كما بيَّنت أن حالة الطقس ستبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم، وحتى الثامنة صباح غد الجمعة، على كافة المناطق المذكورة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 27 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

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