استعدادا لصعود إفريست قائد مشاة الحجرة إلى كاتمندو

حامد العمري (صدى):

غادر مساء أمس الأربعاء الرحال العالمي قائد مشاة الحجرة عبدالعزيز بن علي الخزمري مطار الطائف الدولي ، متوجهاً إلى مطار الشارقة ثم مطار كاتمندو العاصمة النيبالية ؛ استعداداً لصعود قمة إفريست ضمن سلسلة جبال الهملايا خلال خمسة عشر يوماً مشياً على الأقدام.

وسيكون ذلك مع مجموعة من الرحالين وبتنظيم من شركة آكام الجزيرة للسياحة ، وبدعم من رجل الأعمال العقيد متقاعد سعيد بن أحمد الحرفي الزهراني ، صاحب مؤسسة للمقاولات العامة والقطع الصخري.

ويأتي صعود هذه القمة لتكون الثانية بعد الإنجاز السابق بتحقيق صعود أعلى القمة السابعة من قمم الكون قمة جبل كوسيياسكو الثلجية بدولة أستراليا قبل شهر .

ويعد الرحال الخزمري صاحب مشاركات عديدة داخلياً أهلته لخوض المغامرات الخارجية لتمثيل المملكة عامة ومحافظة الحجرة خاصة ورفع راية التوحيد في أعلى القمم .