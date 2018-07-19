بالفيديو..خبير عقاري يطالب بتحديد أسعار العقارات بدلاً من المبالغات الحالية

علي القحطاني (صدى):

أشار الخبير والمستشار العقاري فهد بن سليم، اليوم الخميس، إلى عدد من الحلول لحل أزمة أسعار العقارات.

وطالب ” سليم ” في مداخلة لـ” الإخبارية ” أن يتم تحديد أسعار العقارات والأراضي بدلاً من المبالغات الحالية.

وتابع : ” تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة على حسب الخدمات المقدمة، و تحديد قيمة البيع في كل منطقة “؛ موضحًا إلى أن الهدف هو أن تكون الأسعار عادلة.

كما طالب الهيئة العامة للعقار بنظام شامل؛ لتنظيم قطاع العقار كاملًا.