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بالفيديو..خبير عقاري يطالب بتحديد أسعار العقارات بدلاً من المبالغات الحالية

بالفيديو..خبير عقاري يطالب بتحديد أسعار العقارات بدلاً من المبالغات الحالية
علي القحطاني (صدى):

أشار الخبير والمستشار العقاري فهد بن سليم، اليوم الخميس، إلى عدد من الحلول لحل أزمة أسعار العقارات.

وطالب ” سليم ” في مداخلة لـ” الإخبارية ” أن يتم تحديد أسعار العقارات والأراضي بدلاً من المبالغات الحالية.

وتابع : ” تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة على حسب الخدمات المقدمة، و تحديد قيمة البيع في كل منطقة “؛ موضحًا إلى أن الهدف هو أن تكون الأسعار عادلة.
كما طالب الهيئة العامة للعقار بنظام شامل؛ لتنظيم قطاع العقار كاملًا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4944 ] نشر منذ 1 ساعة

ما أحد حولك *!!!!
*
اذن من …..* و اذن ….. **

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة

المفروض .. هناك عقارات تثمن حسب المنطقة المتوفر بها النواحى الخدمية والإستثمار , وهذة مهمة خبراء الإقتصاد والمال والمعهد العقارى ووزارة الإسكان والبيئة والبلدية .

[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 50 دقيقة

باقي فيه احد يفكر في العقار ؟؟؟ الناس الان تفكر في توفير الماكل والمشرب والعقار مسح من حيات اكثر الناس الحاليه والمستقبلية ، يعني نازل نازل من الله وحتى لو نزل اكثر الناس ما يقدر يشتري لان الجاي ( الدخل ) اقل من الرايح ( المصروفات الاساسية ) .

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 30 دقيقة

الحكومه و هيئه العقار …. كائنك تاذن في مالطا

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