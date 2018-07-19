بالفيديو..خبير عقاري يطالب بتحديد أسعار العقارات بدلاً من المبالغات الحالية
أشار الخبير والمستشار العقاري فهد بن سليم، اليوم الخميس، إلى عدد من الحلول لحل أزمة أسعار العقارات.
وطالب ” سليم ” في مداخلة لـ” الإخبارية ” أن يتم تحديد أسعار العقارات والأراضي بدلاً من المبالغات الحالية.
وتابع : ” تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة على حسب الخدمات المقدمة، و تحديد قيمة البيع في كل منطقة “؛ موضحًا إلى أن الهدف هو أن تكون الأسعار عادلة.
كما طالب الهيئة العامة للعقار بنظام شامل؛ لتنظيم قطاع العقار كاملًا.
فيديو | فهد بن سليم يطالب بتحديد أسعار العقارات والأراضي بدلاً من المبالغات الحالية ومحمد الأحمد: يجب أن تبقى قاعدة العرض والطلب هي المحددة للأسعار. #الإخبارية #ساعة_في_الاقتصاد pic.twitter.com/ncur7Dm9fP
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) ١٩ يوليو ٢٠١٨
رااايق[ عدد التعليقات: 4944 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أحد حولك *!!!!
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اذن من …..* و اذن ….. **
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض .. هناك عقارات تثمن حسب المنطقة المتوفر بها النواحى الخدمية والإستثمار , وهذة مهمة خبراء الإقتصاد والمال والمعهد العقارى ووزارة الإسكان والبيئة والبلدية .
عبود[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 50 دقيقة
باقي فيه احد يفكر في العقار ؟؟؟ الناس الان تفكر في توفير الماكل والمشرب والعقار مسح من حيات اكثر الناس الحاليه والمستقبلية ، يعني نازل نازل من الله وحتى لو نزل اكثر الناس ما يقدر يشتري لان الجاي ( الدخل ) اقل من الرايح ( المصروفات الاساسية ) .
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحكومه و هيئه العقار …. كائنك تاذن في مالطا